La revue de presse : faut-il avoir honte de voler en avion ?

Et cette annonce qu’il faut essayer que les gens qui volent en avion n’aient pas mauvaise conscience, elle ne ferait peut-être pas tellement sourire en ce moment dans le sud de l’Europe, notamment auprès des habitants et peut-être aussi les touristes confrontés en ce moment aux graves incendies qui ravagent entre autres la Grèce, confrontée à des phénomènes climatiques extrêmes.

Les températures y dépassent allègrement les 45 degrés et le vent violent attise et déplace les flammes. On trouve plusieurs photos impressionnantes des brasiers ce matin, notamment dans het Nieuwsblad. On y voit par exemple un décor qu’on dirait sorti d’un film ou d’une carte postale. Une route jaillit d’une jolie colline, mais au loin la ligne d’horizon est rougeoyante ou orange vif, avec beaucoup de fumée noire et épaisse qui s’en échappe.

A Kouvaras, un village à 27 km de la capitale Athènes, 150 pompiers, 40 camions d’incendies et 11 avions à eau sont actuellement déployés. De nombreux habitants ont déjà reçu l’ordre de quitter leur domicile. Il y a eu 46 incendies de forêt en Grèce en 24 heures. D’autres régions, comme Las Palmas aux îles Canaries, sont également fortement touchées par des incendies en ce moment.