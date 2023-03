La revue de presse : "Et toi, ça va ta banque ?"

C’est la question qui préoccupe ce matin vos journaux. Comment se portent nos banques ? Vont-elles vaciller comme lors de la crise des subprimes ? On a beau lire au fil des analyses que "les risques de contagions" d’une banque régionale US à l’ensemble du secteur européen étaient nulles, la situation en bourse semble indiquer que les actionnaires, eux, sont plus inquiets.