La revue de presse : et si nous n’en avions pas fini avec Donald Trump ?

Aux Pays Bas, les agriculteurs opposés au plan azote du gouvernement Rutte manifestent vigoureusement depuis plusieurs semaines. Opération escargot, autoroute bloquée par du fumier ou des ballots de foin incendiés, bétail amené jusque sous les fenêtres du parlement à La Haye. Mais ce mouvement de contestation a récemment reçu un nouveau soutien venu tout à la fois, explique De Morgen, des théoriciens du complot, de l’extrême droite, de Marine le Pen et… de Donald Trump.

C’est que le mouvement de protestation a depuis un moment dépassé le cadre du plan azote néerlandais (ce plan vise à réduire les rejets de ce polluant dans la nature.) On assiste donc là à un transfert de colère. Comme lors du mouvement des gilets jaunes, où les protestations se sont attachées à bien d’autre chose que les prix du carburant. Comme avec les contestations corona, où les oppositions aux mesures sanitaires se sont mélangées à bien d’autres thèmes de colère…

Il y a là, à l’œuvre, une sorte de grande soupe populiste qui s’emploie à détourner la colère pour la déverser ailleurs. Sur les aversions les plus classiques de l’extrême droite : l’immigration ou l’action climatique de grande envergure.

En édito, De Morgen raconte. Une thèse qui circule ainsi parmi les agriculteurs néerlandais c’est que le but du gouvernement ne serait pas de réduire les émissions d’azote, non, la volonté serait de récupérer des terres cultivables pour y accueillir des immigrants… Ne cherchez pas trop loin, au Vlaams Belang, en Belgique, on refuse de croire au problème de l’azote. Marine le Pen leur a signifié son soutien samedi. Donald Trump dans un discours en Floride a salué le courage des agriculteurs qui se battent contre " la tyrannie climatique. "

Et l’éditorialiste conclut. Le but n’est pas tant de soutenir une manière ou l’autre de faire pousser les légumes aux Pays-Bas – une façon d’élever intensivement ou pas du bétail, non, la volonté de ceux-là est de faire peur à leurs supporters en agitant une menace… "regardez ce qui se fait là-bas, à Amsterdam… Bientôt ce sera votre tour !"