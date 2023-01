La revue de presse : et rebelote, le covid à nos portes…

C’était attendu, écrit d’emblée l’éditorialiste de l’Avenir. Au moment où la Chine a levé toutes ses restrictions, il était certain que le virus reprendrait le dessus, et que, de nouveau, on n’en connaîtrait pas l’ampleur. Les autorités chinoises ne sont pas un modèle de transparence, rappelle l’Avenir.

Alors rebelote : les pays occidentaux ne savent pas comment réagir. L’inquiétude est mondiale, écrit l’éditorialiste, sur le plan économique et sanitaire. Les Etats-Unis n’ont pas chipoté : ce sera test PCR pour tous les voyageurs en provenance de Chine.

On attend encore la décision européenne, qui pourrait aller dans le même sens… Une décision qui devra être cohérente et coordonnée avant tout pour l’Echo. Les frontières européennes se rejoignent et s’entremêlent, sur terre et sur papier, puisque nous pouvons circuler dans tout l’espace Schengen.

Agir seul ne sert donc à rien, selon l’Echo. Rendre un test PCR obligatoire en Italie, mais pas en France ou en Belgique, cela n’a aucun sens. Mais que faire ? Un test PCR négatif pour tous les voyageurs chinois, n’est-ce pas exagéré ? Suggère l’Echo. On ne sait rien d’un nouveau variant après tout… Mais, comme le disait l’Avenir, on ne sait pas exactement ce qu’il se passe en Chine non plus.

Et d’un autre côté, un test PCR négatif obligatoire, ne serait-ce pas un message politique fort de la part des Européens ? Se demande également l’Echo. Le signal que l’Union prend les choses au sérieux ? Beaucoup d’éléments à prendre en compte, écrit l’Echo, n’oublions pas les conséquences de nos actes.