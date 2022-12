La revue de presse : "et à la fin, c’est le foot qui gagne ?"

Pas question de balayer l’indignation, répond Le Soir.

Les morts sur les chantiers, l’exploitation des travailleurs émigrés, les menaces et les interdits qui pèsent sur les homosexuels, la relégation des femmes et le pied de nez au défi climatique ne peuvent être oubliés. Le défi est devant NOUS, juge Le Soir et L’Avenir soumet l’idée à ses lecteurs : "Dans trois ans, il serait intéressant de retourner au Qatar pour voir si les choses auront réellement évolué."

Le retentissant scandale de corruption est venu rappeler qu’à l’heure du coup de sifflet finale, ce Mondial de la démesure n’a pas – et de loin – redoré le blason de cette monarchie autoritaire, juge la Libre. Au contraire, l’étiquette d’Etat corrupteur ne fait plus de doute. Preuve que même au Qatar, l’honneur ne s’achète pas, conclut cet édito de la libre.

Ce rappel-là, il est venu de Belgique et de notre sûreté de l’Etat, souligne Le Soir. Pendant que la planète foot hypnotisait tous sur son passage, des enquêteurs et un petit juge sont venus dévoiler au grand jour les comportements d’Européens soupçonnés d’avoir vendu leur âme pour quelques dollars marocains ou qataris.

Nous ne pourrons nous respecter qu’en ayant, comme ces enquêteurs, comme ce juge, les yeux plus que jamais ouverts. Là-bas. Ailleurs, mais également ici.