La revue de presse : entretenir la flamme

Nouvelle journée d’action nationale en France aujourd’hui. De Morgen en fait une Une brûlante : un manifestant torche à la main dans les rues de Lyon, illustration parfaite de la contestation qui ne faiblit pas après le passage en force de la réforme des retraites.

La prise de parole d’Emmanuel Macron à la télévision hier n’a pas convaincu hier. Aucune remise en question de la part du président français : il persiste et signe, titre Le Soir. La réforme des retraites est nécessaire, a-t-il dit, et elle doit entrer en vigueur à la fin de l’année. Et s’il le faut, "il endossera la responsabilité de l’impopularité". Cela passera, voilà ce que se dit Macron, qui compte sur un essoufflement du mouvement.

Le président veut garder les commandes du navire, coûte que coûte. Le capitaine Macron a plus des allures de grand tisonnier que de grand timonier : c’est le titre de Libération. Le président a voulu apaiser, mais il a jeté de l’huile sur le feu, en reprochant notamment aux syndicats de ne pas avoir cherché de compromis, ce qui a eu le don d’agacer encore plus les syndicats : "du foutage de gueule" et "du mépris" selon le secrétaire général de la CGT, cité dans Libération.