La revue de presse : énergie, facture, climat, trois faces du même triangle

Seconde face du triangle : comment fournir suffisamment d’énergie aux consommateurs ?

On a lu hier que les réserves françaises en gaz étaient assurées. On lit déjà ce matin, dans Le Monde, que le défi qui s’annonce sera de parvenir entre février 2023 et l’hiver prochain à reconstituer ce stock. Comment, avec du gaz de où, et à quel prix ? Toute la question demeure.