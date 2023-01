La revue de presse, en mode rentrée

Après deux semaines de congés, l’heure est venue de retourner en classe. Mais pour certains élèves, qu’ils se rassurent, ce sera bientôt le moment de partir en classe de neige. 15.000 enfants sont concernés en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Mais L’Avenir questionne cette tradition : "faut-il encore organiser des classes de neige ?" A l’heure où beaucoup de parents évoquent les difficultés à financer de tels voyages, en raison de la crise. A l’heure aussi où une autre crise, climatique celle-là, s’impose à nous.

Aujourd’hui, de plus en plus de stations dépendent de la neige artificielle pour assurer la pratique du ski. Avec un coût écologique. "C’est consommer beaucoup d’eau et émettre beaucoup de carbone pour faire perdurer une activité qui est vouée à disparaître". C’est ce que dit Marie Cavitte, glaciologue à l’UCLouvain interviewée dans l’Avenir.

Dans les années à venir la pratique du ski sera réservée à une élite pouvant se payer des séjours dans des stations les plus haut perchées. "Pourquoi donc s’obstiner à envoyer des enfants goûter à une discipline qu’ils ne pourront bientôt plus pratiquer ?"

"À moins", conclut l’éditorialiste, "que ce ne soit pour qu’ils puissent observer les glaciers avant qu’ils ne disparaissent définitivement".