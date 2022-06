La Revue de presse

La presse commente largement l’accord européen obtenu dans la nuit de lundi à mardi.

Si l’embargo décidé par les 27 États membres est largement salué par la presse (suivant les éditions, le texte est jugé courageux, audacieux, risqué ou remarquable), les commentateurs en soulignent aussi l’aspect imparfait, partiel et progressif.

Question soumise à réflexion : cela suffira-t-il à faire plier la Russie ? Sans doute pas, estime la presse qui – pour une partie – juge qu’il serait temps d’envisager dès maintenant la suite, à savoir se priver du gaz russe. Et à terme pas si lointain, se priver purement et simplement de gaz et de pétrole, qu’il soit russe ou pas.