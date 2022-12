La revue de presse : Econome, à quoi s’attendre pour 2023 ?

Ce n’est pas en 2023 que les prix cesseront d’augmenter, prévient L’Avenir. Mais les perspectives ne sont pas si noires. Cette inflation devrait progressivement ralentir pour, espère le quotidien, finalement se stabiliser (attendre tout de même 2-3 ans, prévient l’économiste mobilisé pour cette analyse.)

D’autres titres se penchent eux sur un marché particulier : l’immobilier. A la une du Soir, de La Dernière Heure et de Het Laatste Nieuws, ce même constat : le marché est en pleine mutation. Et les facteurs de transition sont multiples (la reprise des taux hypothécaires, la prise en compte plus sérieuse du PEB, prix des matériaux, etc.)

La libre, elle, brasse encore plus large en annonçant "ce qui va changer en 2023". Des pensions, au salaire, en passant par la fiscalité, la santé, ou les impôts, les dossiers sont nombreux.