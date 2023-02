La revue de presse : du vélo au ballon espion, les infos au gré du vent

Vent favorable pour le vélo.

De plus en plus de Belges se rendent au travail à vélo. Un Flamand sur 5, constate De Standaard.

7% des Bruxellois, précise Le Soir qui souligne surtout l’augmentation : + 65% en 4 ans.

Le plus frappant, c’est qu’il y a 10 fois moins de cyclistes en Wallonie qu’en Flandre. Sans doute, juge Le Soir, est là le principal enseignement de cette enquête du SPF.

Bien sûr, il y a la réalité du terrain. De Vresse-sur-Semois à Paliseul, le trajet est autrement plus sportif que de Knokke à Ostende, à plus forte raison si les pistes cyclables et les infrastructures font défaut. Mais Le Soir retourne le problème : n’est-ce pas plutôt que le boulot reste trop loin de la maison ? Durant le confinement lié au Covid, les dommages à l’environnement causés par les navettes quotidiennes – et les tracas de circulation – sont apparus au grand jour. Là où les infrastructures publiques font défaut, peut-être y a-t-il une piste à envisager : celle d’un mode de vie moins hyperkinétique, qu’il nous faudrait adopter !