La revue de presse : du métro à Calvo, en politique, la pause s’impose

Kristof Calvo, visage songeur à la Une du Tijd. Un temps présenté par la presse comme l’enfant génial qui devait relancer Groen au nord du pays, Kristof Calvo met un terme à sa carrière politique. "Que même lui se retire illustre le malaise qui règne au sein de Groen" écrit le Tijd. Malaise qui risque, au fur et à mesure des semaines, de se doubler de tension avec les autres partis de la majorité, au fur et à mesure que l’on approchera des élections. Pour De Morgen, ce départ pourrait être le coup de grâce – de celui qui parfois, en politique est suivi d’une résurrection. Pour cela, avant de se relever ou de renaître de ses cendres, il faudra que les Verts flamands acceptent de se transformer, ajoute encore le quotidien.

S’agissant de ce malaise, De Standaard lui s’interroge. Il n’est peut-être pas tant le fait de Groen que du parlement en général.

Bien sûr, Kristof Calvo a subi un échec ministériel. C’est douloureux. Sans doute, aussi, la frustration grandissante de voir "ses" dossiers (réforme des institutions, financement des partis) se heurter constamment à la particratie. Assurément les Verts ont-ils besoin de temps à autre de se recycler et d’apporter du sang neuf dans leurs rangs, mais il est regrettable – juge De Standaard – de voir la Chambre des Députés se priver d’élu expérimenté. On entend parfois qu’un député ne devient vraiment efficace qu’à partir de son second mandat. Elaborer des lois, contrôler l’exécutif, cela doit s’apprendre. C’est là que le quotidien identifie le malaise de la Chambre. L’institution est-elle encore capable d’attirer suffisamment de talents pour rendre cette assemblée efficace ? Pour en faire donc un parlement capable de produire de bonne loi et capable aussi de contrôler le gouvernement ?