La revue de presse : du 49.3 en France au B.B.B. aux Pays-Bas, le même symptôme

"Le coup de force" titre Le Soir. Ce 49.3, disposition constitutionnelle qui permet au gouvernement français d’adopter un texte sans avoir à le soumettre aux votes, a déclenché la colère, constate le quotidien, mais cela ne se fait pas sans mal. Le Figaro, ce matin, juge désormais l’exécutif français affaibli et isolé.

Pour le Soir, en commentaire, "en semant la brutalité, on récolte la colère." Certes, chez nos voisins, la culture du compromis n’est pas ce qui caractérise le dialogue social. La confrontation et le rapport de force dominent bien plus qu’ailleurs. Et par certains côtés, les Français, en certains domaines, s’apparentent à une bande de Gaulois réfractaire. Mais il n’y a pas que ça, estime Le Soir. "Ce débat met en lumière une relation au travail très dégradée. S’ils étaient plus heureux dans leur boulot, s’ils avaient le sentiment de pouvoir en vivre correctement, si les conditions de leur labeur n’étaient pas – pour partie d’entre eux si pénible – sans doute n’auraient-ils pas vécu comme un sacrifice l’exigence de devoir travailler deux ans de plus."