La revue de presse : dossier nucléaire, "Ceci n’est pas un accord"

"La saga nucléaire belge n’a pas encore dit son dernier mot", prévient Le Soir. "Primo, parce que l’accord conclu ce lundi n’est pas finalisé dans ses moindres détails – une nouvelle étape est ainsi prévue à la fin mars. Secundo, parce que cet accord colmate l’urgence et bétonne in extremis ce qu’il fallait absolument sauver : la sécurité d’approvisionnement en énergie de la Belgique dès l’hiver 2026 et pour les années suivantes. Il n’est pas question ici d’une véritable stratégie énergétique qui devrait encore occuper et bousculer la Vivaldi."

On a entendu le Premier ministre Alexander De Croo dire que, grâce à cet accord, l’Etat belge reprenait la main en matière énergétique, puisque le deal prévoit une participation de 50/50 entre la Belgique et Engie. "C’est la façon positive de voir les choses", dit l’éditorialiste du Soir. L’Etat récupère deux réacteurs en fin de vie, "non parce qu’il s’en est emparé mais parce qu’Engie n’en voulait plus, ou alors juste une moitié."