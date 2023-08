La revue de presse : Donald Trump inculpé… encore une fois

Donald Trump peut-il vraiment redevenir président ? C'est la question en Une de l'Echo. L’ancien président des Etats-Unis a été inculpé pour "complot contre l’état américain". Ce n’est pas la première inculpation pour Donald Trump, mais bien la plus grave et cette fois, le républicain risque des peines de prison, et plus uniquement des amendes.

Dans un premier temps, un procès ne devrait pas influencer sa campagne électorale. L’ex-président pourrait même en tirer parti. Donald Trump pourrait en effet devoir comparaitre pendant sa campagne électorale. Une épreuve qu'il tournera, sans aucun doute, à son avantage, assure dans l’Echo Serge Jaumain, professeur à l'ULB, en assimilant, encore une fois, ces accusations à une chasse aux sorcières. La preuve, souligne l’Echo : au fur et mesure de ses inculpations, sa cote de popularité augmente. Les électeurs de Trump sont loin d'être surpris de ces inculpations, il en faut bien plus pour qu'ils se détournent de leur candidat favori.