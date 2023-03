La revue de presse : "Dix ans de pontificat, François est un danseur de tango contraint de jongler"

Dès le départ, François a hérité d’une Eglise en mauvais état, minée autant par des affaires que par le délabrement moral. Au vu de ce passif, ce Pape aurait pu camper sur le dogme. Se retrancher derrière l’Eglise éternelle. Il a choisi de se relever les manches – estime Le Soir et –, a lancé une réforme de la Curie et s’est donné les moyens de son action.

Les réformes pour autant n’avancent pas vite. A la manière du tango argentin, ce pape avance d’un pas et recule de deux. Puis en fait 3 en avant. Il progresse mais par millimètre.

Ce qui peut se comprendre, écrit le Soir, il doit jongler entre une Europe largement sécularisée et qui exige des gages de modernité – sur le célibat de prêtres, sur le mariage homosexuel ; de l’autre, il lui faut trouver de nouvelles énergies, de nouveaux moteurs. Notons souligne Le Soir que c’est sous son pontificat qu’enfin la lutte contre la pédocriminalité dans l’Eglise a véritablement débuté.

En somme, c’est à l’ampleur de la tâche – abyssale – qu’il faut juger l’homme.