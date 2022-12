La revue de presse : dissolution de la police des mœurs, ouverture ou écran de fumée en Iran ?

Bien sûr, écrit De Standaard, c’est bien la première fois que ce régime iranien adopte une nouvelle tactique, faisant mine de désamorcer plutôt que de réprimer.

Pour autant, et c’est De Morgen qui le souligne, il est plusieurs raisons de douter de la volonté réelle d’ouverture.

D’abord, l’information elle-même n’a reçu aucune confirmation officielle. Certains médias – proche du régime en place – ont d’ailleurs parlé d’une "mauvaise interprétation" des propos du procureur général Mohammad Jafar Montazeri. L’homme – au passage – ne serait d’ailleurs pas compétent pour prononcer cette dissolution – et le ferait-il que les règles elles-mêmes qui s’imposent aux Iraniens ne s’en trouvent pas modifiées.

Le Temps, ce matin, le rappelle : la loi de 1983 qui impose le port du voile reste en vigueur.

Est-ce donc un signal fort ? Se demande la presse ?

Le peuple iranien qui défie le pouvoir depuis septembre n’est pas dupe. Cette abolition de la police des mœurs n’est qu’une mesure prise en urgence par un régime aux abois. Et il est d’ailleurs à craindre que ce régime intensifie encore la répression déjà en partie militarisée, notamment dans le Kurdistan et le Baloutchistan iraniens. Le prix de la quête de liberté des Iraniennes et des Iraniens pourrait être dramatiquement élevé.