La Revue de presse : des pénuries à la pelle

D’après une enquête de SD Worx publiée dans l’Echo, 65% des employeurs belges ont du mal à trouver des talents. Cela n’a jamais été aussi difficile, assurent même certains. En Belgique, la mobilité interne et la reconversion sont largement sous-exploitées alors qu’elles sont un bon moyen pour soulager la pression.

Notre pays compte pourtant 300.000 demandeurs d’emploi et plus d’un million de personnes inactives, rappelle l’Echo. Avec la réforme du marché du travail, le gouvernement fédéral fait un pas dans la bonne direction, consent l’Echo, mais des efforts sont encore à fournir pour améliorer les conditions de travail par exemple.

Les entreprises aussi ont des efforts à faire en acceptant des candidats imparfaits, qui nécessitent parfois une petite formation. Tout le monde doit s’y mettre, entreprises et autorités publiques, main dans la main conclut l’Echo.

A quelques jours de la rentrée, une autre pénurie inquiète : celle des enseignants. Het Nieuwsblad a mené une enquête auprès de 600 écoles, et environ la moitié d’entre elles manquaient de professeurs à deux semaines de la rentrée.

Des directeurs et directrices d’école ont passé les vacances d’été à recruter des enseignants par tous les moyens, écrit Het Nieuwsblad… Via Facebook et même Tiktok ! Une situation inédite, assurent les chefs d’établissements interviewés dans Het Nieuwsblad. Il n’est pas garanti en plus que ces profs ne quitteront pas l’école en cours d’année parce qu’ils ont trouvé mieux ou plus proche de leur domicile.

Pour l’éditorialiste du Nieuwsblad, cette enquête est la preuve de l’échec du système. Le signe que l’éducation a besoin d’une révolution intérieure, écrit Het Nieuwsblad, loin de ce qu’elle était et vers ce qu’elle doit devenir.