La revue de presse : des combats à mener

Un pas en avant pour les femmes dans le foot. Mais ce n’est pas encore le cas du côté du BEL 20, les vingt plus grandes entreprises belges cotées en Bourse.

L’Echo rapporte une étude menée sur plus de mille chefs d’entreprise en 2022, originaires de 25 pays, dont la Belgique. Un des constats : les grandes sociétés belges continuent d’oublier les femmes.

Par exemple, aucune femme ne figure parmi les cinq chefs d’entreprise de sociétés du BEL 20 entrés en fonction entre fin juin 2021 et juin 2022. En fait, c’est simple ! Dans le BEL 20, on ne peut citer qu’une seule femme : Ilham Kadri chez Solvay. Jusqu’en 2019, on avait aussi Dominique Leroy chez Proximus.

En revanche, notre pays prend plus de risques en termes d’âge pour nommer des chefs d’entreprise. Nous avons les CEO les plus jeunes avec une moyenne belge d’âge de 45,7 ans contre 50 ans pour la moyenne générale . Le pari de la jeunesse, donc. Mais les entreprises misent aussi sur de nouveaux profils. Les patrons sont de plus en plus sensibles aux enjeux sociétaux et climatiques, se réjouit l’Echo dans son édito.

Economie, finance, ingénierie ne sont plus les maîtres mots. Les patrons doivent aussi intégrer la durabilité et la quête du sens, des notions centrales pour les jeunes talents de demain. Ils doivent surtout être prêts à affronter des nouveaux défis, écrit le quotidien. Une pandémie mondiale. Une guerre en Europe. Ou un boom des prix de l’énergie par exemple.