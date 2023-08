La revue de presse : Delhaize rime avec malaise

Cela dit, La Libre n’exclut pas un risque d’échec pour les plans de Delhaize. Dans son éditorial, elle pose cette question : "Et si le temps jouait contre Delhaize ?" Car si le groupe prétend avoir des contacts avec au moins un candidat repreneur potentiel pour chacun de ses supermarchés, il faut voir l’état du secteur aujourd’hui. Les marges sont réduites, la concurrence est effrénée, il y a l’inflation. Et puis après 5 mois de crise chez Delhaize, les clients ont peut-être changé leurs habitudes de consommation. Dans ce contexte, les repreneurs potentiels sont ils si nombreux ? D’autant, rappelle La Libre, que le nouveau contrat de franchise annoncé par Delhaize, s’annonce moins intéressant pour les indépendants. Du coup, conclu le journal, l’enlisement : ne serait-ce pas ça le plus grand risque aujourd’hui pour Delhaize ? Comment réagirait la maison mère aux Pays-Bas si des mois, des années durant, Delhaize traînait un parc de supermarchés hybrides et composé de franchisés et de magasins intégrés ? Là, c’est le spectre de fermetures pures et dures qui pourrait se profiler.