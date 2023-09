La revue de presse : Delhaize, 40 millions d’euros pour la paix sociale

"Delhaize met 40 millions d’euros sur la table pour s’acheter la paix sociale." (Het Laatste Nieuws).

Environ 9000 travailleurs de Delhaize recevront une prime de 3750€ brut, au moment de passer à un opérateur franchisé. Les plus âgés se verront proposer un plan de départ volontaire dans le cadre de la Lo Renault. De Standaard y voit une ultime tentative de mettre fin à des mois de conflit et surtout, un changement de cap important après six mois de grogne sociale au sein de l’entreprise. Les organisations des travailleurs exigeaient jusqu’ici que la chaîne de supermarchés renonce purement et simplement à son projet de franchiser l’ensemble de ces succursales. Pour le quotidien, si le plan est avalisé, cela pourrait aussi entraîner des bouleversements dans le secteur, notamment si les "nouveaux" franchisés décident d’ouvrir leur magasin le dimanche. De Standaard observe aussi que, à travers tout le secteur, un mouvement plus général de désyndicalisation est en cours.