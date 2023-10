La revue de presse : de la censure, des citrouilles, et des lutins un peu en avance

C’est une affaire qui fait mousser, si l’on peut dire, en Flandre : qu’a dit le président des socialistes flamands, Conner Rousseau, à des policiers lors d’une soirée visiblement un peu trop arrosée pour lui, dans la nuit du 1er au 2 septembre à St-Nicolas ? Sint-Niklaas dans la langue de Vondel ? Et bien, on ne le sait pas. Ou du moins pas encore. Le parquet de Flandre orientale a confirmé que ces déclarations de Conner Rousseau aux policiers font l’objet d’une enquête. L’homme doit d’ailleurs être auditionné jeudi par la police. Alors, on évoque des propos potentiellement racistes qui auraient été prononcés par le président de Vooruit. Mais lesquels, donc ? Mystère.

Mystère parce que des médias flamands qui les avaient obtenus n’ont visiblement pas pu les diffuser. Le quotidien flamand Het Laatste Nieuws et VTM avaient mis la main sur des extraits du PV dressé par les policiers. Mais Conner Rousseau et sa défense ont obtenu une interdiction de publication. En amont. Ce que certains appelleraient de la censure. Et cela fait bien sûr réagir.