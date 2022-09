La revue de presse : de l’audace et de l’eau dans le vin

C’est une réflexion qui fait écho à l’actualité de ces derniers jours. Réflexion du journaliste et professeur d’université Jean-Paul Marthoz dans le Soir. Avec un titre simple et limpide : "Va où il est impossible d’aller".

L’idée développée est assez claire également : "c’est en affrontant son oppresseur, en contestant les carcans et les dogmes que la liberté a progressé au cours de l’histoire". Jean-Paul Marthoz prend notamment l’exemple de la Tchécoslovaquie et du soulèvement de Prague en 68, du Chili qui a porté Salvatore Allende au pouvoir en 1970 ou encore de la résistance ukrainienne actuelle pour l’illustrer.

L’auteur poursuit : "A partir d’une certaine ligne, le réalisme devient le paravent de l’immobilisme, l’excuse de la résignation, l’antichambre de la reddition. "Soyez raisonnables" et l’on accepte les accords de Munich en 1938, "pour calmer Hitler". Ou on s’accommode de l’annexion de la Crimée en 2014, "pour calmer Poutine". Bref, Jean-Paul Marthoz sous-entend que si on veut plus de liberté et des changements, il faut oser prendre des risques, pénétrer des terres interdites, défier les colosses. Il faut, donc, de l’audace.