La revue de presse : D’un parlement à l’autre, le défi de la bonne gouvernance

Dans cette affaire, écrit Le Soir, tout le monde, le Parlement en premier, mais la justice ensuite et la démocratie plus généralement, tout le monde a intérêt que le flou se dissipe au plus vite.

Après vingt perquisitions (dix-neuf à des domiciles privés, une au Parlement européen qui a mené à la mise sous scellés d’une dizaine de bureaux d’assistants parlementaires) il n’en faut pas beaucoup plus pour que la faute de quelques-uns n’éclabousse l’ensemble des élus.

Ce qui est notable et qui est noté par De Standaard, c’est que "personne ne sait trop bien où va s’arrêter cette enquête. Au Parlement, les partis retiennent leur souffle."