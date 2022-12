La revue de presse : COP15 un accord "historique" où "tout reste à faire"

La crainte des commentateurs, c’est que les engagements ne s’accompagnent d’aucune contrainte.

Même l’Europe dont le green deal est un élément central, même l’Europe présente des allers-retours incompréhensibles. De Standaard vise là le fait qu’alors qu’une décision était prise à Montréal de limiter l’utilisation des pesticides dans les années à venir, l’Union Européenne s’employait à ralentir son propre processus législatif en commandant une nouvelle étude sur l’impact de ces produits sur la production alimentaire. Effet plus que probable de ce rapport ? De nouveau retard dans le processus législatif, retard qui risque d’emporter le texte jusqu’aux abords de la prochaine période électorale.

Et – encore, est-on là dans une structure l’Europe qui proclame sa volonté d’avancer en la matière ! Comprenez, avec La Libre, que ce texte de la COP15, "chaque Etat devra le décliner sur son territoire." Devant son parlement. Et cela, la lutte contre les dérèglements climatiques a démontré à suffisance que cette partie de l’exercice était de loin la plus périlleuse.