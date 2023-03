La revue de presse : conflit chez Delhaize, les syndicats sont trop "rigides"

Het Laatste Nieuws dénonce la posture adoptée par le PS dans ce dossier. Le parti ne parviendra pas à sauver le modèle Delhaize. Il n’en a d’ailleurs pas l’intention. Son soutien affiché n’est qu’un symbole politique. Et le quotidien flamand s’étonne que la gauche attende plus d’une grande multinationale que d’une PME bien implantée localement.

De Tijd aussi souligne ce paradoxe. Le quotidien économique rappelle aussi que jusqu’à présent, aucun emploi n’a été supprimé. Il y aurait même une montagne de postes vacants. Et puis, travailler dans un supermarché franchisé ce n’est pas non plus "un enfer social".

Tout autre ton en revanche dans Het Nieuwsblad, où on rappelle que les Néerlandais du groupe Ahold Delhaize ont été très brutaux dans leur communication, mais aussi dans leur décision. Celle de se débarrasser de leurs magasins, pour faire endosser les pertes non pas à ses actionnaires, mais bien aux travailleurs. Le quotidien le rappelle, cette tendance à franchiser n’est pas neuve. Elle permet par la même occasion de se débarrasser des syndicats, et affaiblit le système social. Pour Het Nieuwsblad, il est normal que Vooruit et le PS essayent d’empêcher ce mouvement, et qu’ils ne laissent pas les grandes chaînes augmenter leurs profits tout en grignotant les acquis sociaux.