La revue de presse : « comment se casser le bras ? »

Les réservistes, les mobilisés seront-ils ceux qui finalement feront vaciller Poutine ? Pour éviter d’avoir à partir à la guerre, sur les moteurs de recherche, de nouvelles questions apparaissent en Russie, écrit le Monde.

"Comment quitter le pays ?" ou plus désespéré encore "Comment se casser le bras ?"

Bien entendu, sur les 300.000 réservistes annoncés, une faible proportion seulement est opérationnelle. The Guardian avance un chiffre de 5000 soldats déjà caserné et le quotidien insiste : former des réservistes, c’est une chose, les rendre capables de tenir une ligne de front, c’en est une autre. La mobilisation ne rendra donc pas la réalité du terrain fort différente pour l’hiver qui vient. Si vraiment, le but était d’amener des hommes aptes au combat sur le front, la décision aurait dû être prise il y a des mois. Poutine a réservé sa sortie médiatique au jour du discours de Joe Biden à l’Onu. C’est donc bien le timing qui lui importait.

Faire entendre le bruit des bottes et la menace nucléaire en pleine assemblée générale, c’est envoyer un message clair à l’Onu et à ses membres. C’est pour provoquer à l’Ouest – dit The Guardian – la peur et l’incertitude. Gare, car cette peur qui gagne l’Occident pourrait bien aussi se faire jour dans les rangs de l’armée russe.