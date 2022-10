La revue de presse : comment Poutine réagit quand il reçoit une gifle ?

Le Courrier international traduit lui ce matin plusieurs publications ukrainiennes. Elles insistent, bien entendu, sur la dimension personnelle de l’affront subi par Poutine : "la prochaine fois qu’il apparaîtra en public, Poutine paraîtra encore plus vieilli. L’humiliation va le ronger." Mais les articles insistent aussi sur le coup au moral pour les soldats russes : "au départ de l’explosion, que ce soit les forces armées ukrainiennes ou un miracle divin (ironise l’un des articles), au Kremlin, on doit considérer l’incendie et la destruction d’un tronçon de ce pont comme le signe que la guerre en Ukraine est définitivement à un tournant. Et que, les choses ne peuvent qu’empirer." Avertissement, donc, lancé aux Russes : "de plus en plus de gens vont comprendre que c’est une guerre bien réelle qui a lieu, et pas du tout une vague "opération spéciale", et que les forces armées de l’Ukraine sont capables non seulement de se défendre, mais aussi de reconquérir les terres ukrainiennes. Autrement dit, du point de la démoralisation et de la démotivation des Russes, l’explosion du pont est une très bonne chose".

L’évènement, d’une grande portée symbolique va convaincre les citoyens ukrainiens que leur pays remportera la victoire dans cette guerre.

Cette portée symbolique est encore, ce matin, traduite par la une choisie par De Morgen : des couples, tout sourire, se prennent en photo avec en guise d’arrière-plan, une grande affiche, sorte de timbre géant représentant des explosions sur le pont de Crimée.