La revue de presse : comment lutter contre le trafic de drogue à Anvers ?

40 ans de prison et 74 coups de fouet, c’est la peine, glaçante, infligée à ce travailleur humanitaire belge injustement condamné pour espionnage, contrebande et blanchiment d’argent. "Des charges délirantes", dit L’Avenir. Olivier Vandecasteele, est emprisonné depuis presque un an maintenant, en isolement, et son état de santé se dégrade.

La diplomatie belge se trouve bien démunie. Comme la diplomatie française d’ailleurs, dont 7 ressortissants subissent le même sort dans les geôles iraniennes. " En réalité, de diplomatie il n’est guère question dans le chef de l’Iran ; concernant les détentions arbitraires il s’agit d’un odieux chantage pour récupérer certains de ses ressortissants emprisonnés en Europe. Dans le cas d’Olivier Vandecasteele, l’Iran espère un échange avec un "diplomate" condamné pour terrorisme en Belgique."

Si les parlementaires belges étaient majoritairement d’accord pour un tel échange, une décision de la Cour constitutionnelle a finalement empêché l’opération.

Des détenus utilisés comme monnaie d’échange. Le stratagème est connu. "Bien souvent les démocraties occidentales plient devant ces manœuvres, dans le plus grand secret", lit-on dans La Libre. "Car elles sont placées devant un dilemme insoluble. Quelle est la priorité ? La vie d’un compatriote ou le respect de la Justice ?"