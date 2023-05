La revue de presse : comment Erdogan est-il resté président ?

Pour The New York Times, les relations entre Etats Unis et Turquie sont déjà troublées. Sur la scène internationale, cette élection ne devrait pas changer la donne. Au contraire, estime cette analyse, cela pourrait même s’avérer profitable. Certes, comme d’autres (Hongrie, Pologne) la Turquie d’Erdogan porte atteinte à l’état de droit. Certes, nous avons de moins en moins d’intérêt commun. The New York Times évoque "des affinités qui déclinent."

Pour autant, constate le quotidien new-yorkais, la Turquie reste un allié. Libéré de l’enjeu électoral, Erdogan pourrait être plus enclin à discuter diplomatie. Du reste, et c’est la conclusion de L’Echo, l’Europe – dans ce jeu international – devra se montrer "pragmatique dans ses relations avec Ankara, et prudente quant aux liens qu’elle tisse avec Erdogan."