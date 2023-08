La revue de presse : comme un lundi… de rentrée

"Les nouveautés qui vont bousculer la rentrée scolaire" (Le Soir)

"Comment l’école a changé en 4 ans" (L’Avenir)

L’accent est clairement mis sur le changement, "ces nouveautés scolaires" dont parle Le Soir, en une : les fournitures gratuites dès le début des primaires, le tronc commun, élargi aux 3ie et 4ie secondaires, des cours de langue plus précoce dès la 3ie primaire, en Wallonie. Bref, c’est, écrit Le Soir, " un vent de fraîcheur sur l’école." L’Avenir – également - revient sur ces changements mis en place, à l’école.

Cette réforme engagée, il y a 10 ans vers un double objectif : à la fois une école où se réduisent les écarts de performances et les inégalités que génère le système scolaire, et en parallèle, une élévation générale du niveau de l’enseignement.

Y est-on arrivé, 10 ans après le lancement de la réforme, se demande l’Avenir ? "Les rentrées s’enchaînent avec à chaque fois, leur lot de nouveauté et de changement. Grâce à la grande qualité de dizaines et de dizaines de milliers de profs (essionnels), le système scolaire s’améliore, même si cela ne suffit pas" constate L’Avenir. "Pour conférer sa pleine mesure à cette noble ambition, il faut octroyer de nouveaux moyens. Or, la fédération Wallonie Bruxelles prodigue déjà un des enseignements les plus subventionnés du monde, mais dans lequel les moyens ne sont pas toujours utilisés de la façon la plus efficiente qui soit."

Peut-être faudrait-il maintenant y consacrer du temps, de la stabilité et de la sérénité plutôt qu’uniquement des moyens financiers ?

C’est semble-t-il l’idée qui guide la rentrée scolaire cette année.