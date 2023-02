La revue de presse : "Comme Kennedy à Berlin"

IL y a l’endroit. IL y a la date.

Ce 20 février est un anniversaire important en Ukraine. Le souvenir de l’un des moments clefs du soulèvement de la place Maïdan, qui mènera en 2014 à la destitution du président pro russe. (Libération)

Lieu, moment, et (encore) message.

Sacré tour de force de l’Américain qui s’est adressé à la fois aux Ukrainiens, aux alliés européens de l’Ukraine, aux Russes, aux Chinois et aux Américains.

Non, dit-il à destination de l’Ukraine, le changement de majorité au congrès n’entamera pas le soutien des Etats Unis. C’est un "soutien inébranlable." (Le Figaro) La première puissance mondiale est totalement solidaire du pays convoité par la Russie. On le savait. Mais puisque désormais l’image prime sur le verbe, on le voit. (Libération)