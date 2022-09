La revue de presse : colère belge et joie britannique

Une ère s’achève. C’est " la fin de l’age Elisabétain " écrit en titre The Independent. Une " ambiance fin de reine " ne peut s’empêcher d’ironiser Libération. Mais surtout, le début d’un nouveau règne illustré à merveille par The Daily Express qui partage ses pages entre deux titres : " God rest our queen " pour répondre forcément à " God save the King. "