La revue de presse : Codeco énergie, tout ça pour ça

Pas de miracle. Pas de surprise. Le titre et les premiers mots du Soir sont sans appel. Le Codeco n’a livré rien d’inattendu. Le maintien (ou le prolongement) des mesures existantes, quelques engagements à venir (et donc à tenir, comme la taxation des superprofits) et pour le reste, un appel lancé à l’Europe, aux banques et à tous, l’heure sera désormais à une consommation la plus raisonnable possible.