La Revue de presse : Chantage russe, l’Europe en route vers la gaz-tastrophe ?

Pour autant, l’Union Européenne s’est dotée d’un plan destiné à réduire la consommation globale des Etats membres. A bien lire la presse, ce plan a été largement déforcé par rapport à la version proposée par la Commission.

" Les 27 ont signé un accord a minima " écrit l’Echo en une. L’accord européen sur le gaz n’enraye pas la hausse des prix.

Hier, mardi, les contrats de référence pour le gaz en Europe ont encore vu leurs prix s’envoler. 214€ le mégawatt heure, c’est plus encore qu’au 7 mars dernier ! Il y a un peu plus d’un an, ce prix tournait encore autour des 20€, rappelle le quotidien économique.