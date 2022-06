La revue de presse : chaleur catalane, dans les corps animaliers et dans les cœurs humains

Vu la vague de chaleur qui déferle sur l’Europe, Barcelone a dû ouvrir en avance ses " refuges climatiques". Des lieux où les habitants peuvent trouver de la fraîcheur et qui existent aussi pour protéger les plus vulnérables puisque les pics de températures causent chaque année quelque 1300 décès dans toute l’Espagne.

Et pour lutter face à cette chaleur, sachez qu’on peut et qu’on est même encourager à porter des vêtements en laine, à prendre des douches tièdes et à boire du chaud, voire du très chaud. Ce sont des experts en Flandre qui le disent.

Enfin, jusqu’ici on ne draguait pas de manière efficace. C’est une autrice, spécialiste de l’amour, qui l’explique ce matin dans le New-York Times. Pour trouver son âme sœur, selon elle, on peut notamment utiliser une méthode employée pour… engager des secrétaires dans les années 50.