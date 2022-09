La revue de presse : ceci n’est pas une crise, c’est une guerre

Ceci n’est pas une crise, estime l’éditorialiste du quotidien Het Laatste Nieuws. C’est une guerre que Vladimir Poutine nous contraint à mener. Non pas avec des bombes, des explosions dans les rues. Ou des vies perdues. Le prix de cette guerre se paye en facture d’énergie, en panier des ménages impossible à remplir.

L’Estonie connaît en ce moment une inflation de 25%, presque le triple de l’inflation belge. Pourtant, l’ex-république soviétique, voisine de la Russie, semble prête à payer ce prix en solidarité avec l’Ukraine.

A l’inverse, en Belgique, le soutien à l’Ukraine fond à mesure que le prix du gaz augmente. Cela, écrit l’éditorialiste, c’est aussi la guerre. Avec ceux qui résistent. D’autres qui se rallient à l’ennemi, et la grande majorité qui reste silencieuse.

Aux autorités maintenant de " trier ", entre ceux qu’il convient d’aider – les plus touchés – et ceux qui – excusez l’expression – ne font "que" perdre des sous. L’économie de guerre nous impose de préserver l’essentiel, conclut Het Laatste Nieuws…

Pour Le Soir, il est temps de faire preuve de courage politique face au défi du temps. Qu’il s’agisse du climat ou de la guerre en Ukraine, l’analyse du quotidien est finalement celle faite au moment du covid. Il en va de l’intérêt supérieur, vital, général. Il doit l’emporter sur les intérêts plus particuliers que défendent traditionnellement les partis, en vue des élections.

La même réflexion est menée par Het Nieuwsblad. " A chaque jour, nous voyons surgir de nouvelles propositions en direction de l’un ou l’autre segment de l’électorat. La tactique consiste à contenter un peu chacun pour que personne ne grogne trop fort. Le problème, identifie l’éditorialiste, c’est que cette méthode ne résout en rien les problèmes. " Les plus faibles seront protégés. Les plus forts le sont. Entre les 2, ce sera la pendaison ou l’étranglement. " Malheureusement "entre les 2", il y a beaucoup de monde. Le cœur principal de l’Europe est formé de cette classe moyenne. Pas pauvre mais pas riche, non plus.