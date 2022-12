La revue de presse : "ceci n’est pas une crise, c’est un scandale"

Autre question délicate, soulevée ce matin par la presse et les commentateurs, le cas d’Olivier Vandecasteel, ce belge, travailleur humanitaire, détenu en Iran. C’est un citoyen, écrit L’Avenir. Un belge de 41 ans dont le nom n’aurait sans doute jamais dû apparaître à la une de l’actualité. Hier, il a été condamné à 28 ans de prison en Iran. Pour quel motif ? Personne ne le sait.

Là-bas, il s’était investi aux services des autres. Il travaillait auprès de réfugiés afghans. Depuis 300 jours, déjà, Olivier Vandecasteel est à l’isolement complet, poursuit Le Soir. Et rien, aujourd’hui, ne permet de penser qu’il en sortira bientôt. "Cet homme se retrouve au beau milieu d’une histoire bien plus grande que lui."

La Belgique, explique L’Avenir a condamné un iranien à vingt ans de prison. L’Iran considère donc ce belge comme une monnaie d’échange. Un humanitaire belge contre un terroriste iranien, voilà la nature du marché ignoble proposé.

Doit-on s’y opposer, se demande l’éditorialiste de L’Avenir. Ne pas céder au chantage pour empêcher que cela ne se reproduise ?