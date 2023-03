La revue de presse : Ceci n’est pas un plan alcool

Pour Le Soir, ce sont les témoignages entendus au procès des attentats qui font l’objet du commentaire. Deux personnalités, deux victimes.

Mohamed El Bachiri, conducteur de métro, père de famille et veuf depuis les attentats de Bruxelles.

Karen Northshield, coach sportif, blonde américaine qui vacille 7 ans plus tard sur des béquilles. Et ce message commun, délivré à la face des criminels.

Message d’espoir, d’humanité, et de fraternité.

Mon Islam n’est en aucun cas une barrière pour empêcher d’aimer qui que ce soit, dit-il. Mon djihad est un djihad d’amour. Un combat pour me reconstruire. Une bataille pour la compassion, dit-elle.

Et Le Soir conclut : "longue vie à l’amour."