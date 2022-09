La revue de presse : Ce que la Flandre fait elle-même…

Côté francophone, deux quotidiens évoquent le cas d’une boulangerie, terrassée par la crise de l’énergie. "Assassinée" disent l’Avenir et la Dernière Heure, la boulangerie Dumont (à Vensimont) est forcé de fermer boutique. La facture mensuelle d’énergie est passée de 1860 à plus de 11.000€. A moins de faire passer le carré blanc à 16€80, impossible de maintenir le commerce à flot. Ces petits artisans "assassinés par la crise", c’est une honte écrit l’Avenir en édito. Pas seulement un défaut d’anticipation politique. Mais une démonstration flagrante de l’immoralité économique présente dans des marchés dérégulés. La fameuse, la soi-disant main invisible du marché ne contribue pas au bien commun. Uniquement aux intérêts des particuliers.

On devine que la Flandre doit elle aussi connaître son lot d’artisans dont l’activité menace sous les factures d’énergie. Pour ceux-là comme pour bon nombre de citoyens, la crise politique passe mal, explique Het Laatste Niewus. "On nous a demandé d’être patients. Dans l’intérêt d’une politique bien pensée." Et voilà qu’au jour de découvrir ce que les décideurs politiques ont choisi pour leur région, voilà qu’il faut entendre que c’est la crise (politique). Jusqu’où les partis flamands oseront-ils aller ? Demande le quotidien qui l’admet, le constat a déjà été tiré, mais cette manière de jouer avec la confiance des citoyens est dangereuse.

Pour De Standaard, l’équipe de Jambon se retrouve debout, le pantalon sur les chevilles. Difficile d’imaginer pire certificat d’inefficacité.

La N’Va qui a toujours plaidé qu’à l’échelon régional flamand il était possible d’être bien plus efficace qu’au régional, aura désormais bien dû mal à développer cet argument. Le CD&V, au départ de cette crise politique, a perdu son statut (autoproclamé) de parti de bonne gouvernance.

Difficile, ajoute de Standaard, de contredire les citoyens qui se plaindront des politiciens incompétents. Et inquiétant, car l’article qui borde cet édito porte sur les résultats des élections italiennes et rappelle à tous qu’en politique, la déception des électeurs peut rapidement se payer comptant.