La revue de presse : ça sert à quoi Davos ?

Pour autant, De Morgen insiste : " Oxfam n’est plus tout seul à dénoncer les inégalités. La Banque mondiale et Le FMI tirent la sonnette d’alarme : le monde connaît la plus forte augmentation des inégalités et de la pauvreté. Depuis la seconde guerre mondiale. Aux Etats Unis, les sondages d’opinion montrent qu’une majorité est en faveur d’une hausse des impôts pour les super-riches. "

The New York Times veut le croire : " Le monde qui sera débattu à Davos est dégrisé mais pas dépouillé de l’idée que la poursuite de la dignité humaine et de l’égalité des chances est l’accompagnement nécessaire à la poursuite du profit. "