La revue de presse : ça chauffe en vrai, en politique et en Ukraine

Le Monde, en France, s’intéresse lui, à l’effet de ces chaleurs sur les forêts, et particulièrement, sur les forêts de hêtres qui se concentre dans le Nord-Est de l’hexagone. "Amateur de fraîcheur et avide d’eau, le hêtre est une espèce clef de voûte, emblématique des forêts françaises." Celui-ci souffre particulièrement du changement de climat. Ainsi, jusqu’en 2018, les hêtres enregistraient en moyenne une mortalité de 0,1% par an. Désormais, dans le nord-est de la France, un arbre sur 100 est touché.

Ce rythme – actuellement trop rapide - de changement du climat empêche les végétaux de s’adapter. Dans un second article, Le Monde évoque alors ces essences qui pourraient, demain, peupler nos forêts. Arbre venu d’Andalousie, d’Amérique du Nord ou d’Asie, et aujourd’hui soumis en test dans des îlots d’avenir par l’Office national des forêts.

Ces deux articles forment le premier chapitre d’une série baptisée "Adaptation" et que Le Monde consacre aux changements du climat.