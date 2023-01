La revue de presse : c’est pas toi, c’est moi

La rupture est en cours au sein du camp républicain aux Etats-Unis, mais le spectacle est hallucinant, selon De Morgen. Les républicains ont obtenu une courte majorité à la chambre des représentants, mais depuis 4 jours, ils sont incapables de trouver un président. Un scénario inédit en 160 ans.

Tout le monde attend que les Républicains se mettent d’accord, remarque De Morgen, et qu’ils arrivent à rallier un groupe d’élus ultra-conservateurs, qui garde la Chambre en otage en partie pour obtenir le plus de postes influents possible, souligne De Morgen.

Une image catastrophique pour les Républicains, fait remarquer La Libre. On pourrait s’apitoyer sur le sort de Kevin McCarthy, le Républicain à qui le poste était promis, mais non, rappelle La Libre. McCarthy, bien qu’il se soit prononcé en privé contre Donald Trump après l’assaut du Capitole, était retourné auprès de l’ex-président "pour redevenir son fidèle laquais" quelques semaines plus tard, écrit exactement La Libre. Un homme sans idéologie pour certains, sans morale pour d’autres.

Mais ne rions pas trop vite de la situation, met en garde De Morgen. 2024 et les élections sont à notre porte. Comme au Capitole, les partis en Belgique se mettent en mode campagne, et bientôt la politique passera au second plan, craint de Morgen.