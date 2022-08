La revue de presse : c’est la rentrée et l’école manque de profs

Surtout, c’est la première rentrée scolaire où s’applique le nouveau calendrier. La Libre juge nécessaire de trier le " vrai du faux " à propos de tout ce qui se dit – et s’écrit – autour de ce calendrier.

Oui, le changement de rythme se fait dans l’intérêt de l’enfant. Non, il n’y aura pas plus de congé. Et oui, les examens auront lieu un peu plus tard dans l’année. Et oui encore, le nouveau rythme aggrave la pénurie d’enseignant, notamment parce que des enseignants néerlandophones quittent leur poste dans des écoles francophones pour conserver le même rythme de congés que leurs enfants.