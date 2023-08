La revue de presse : c’est la rentrée avant l’heure

Au lendemain de la finale de la coupe du monde de football féminine, aucun éditorial ne s’est penché sur la victoire espagnole ou la nouvelle visibilité du foot féminin. Mais dans son édito, le journal français Le Monde, et c’est rare, parle football. Le sujet est géopolitique et concerne l’Arabie saoudite et les ambitions de MBS, Mohammed Ben Salman, prince hériter et maître de facto de l’Arabie saoudite.

"Que veut MBS ? Le sport comme source de revenus et comme instrument de soft power s’inscrit dans son plan de diversification économique global post-pétrole. C’est aussi le moyen de séduire la jeunesse saoudienne, dans un pays dont les deux tiers de la population ont moins de 35 ans. Bien sûr, note le journal, l’ambitieux prince héritier cherche aussi à blanchir une image sérieusement teintée par les violations des droits de l’homme et le nombre croissant d’exécutions de condamnés à mort. Il est difficile d’effacer le macabre assassinat, en 2018, du journaliste critique du régime Jamal Khashoggi dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul."

Et après un été où des dizaines de très bons joueurs actifs en Europe ont cédé aux sirènes des pétrodollars, Le Monde constate que "les joueurs de football, y compris Neymar le fêtard, ne sont pas les seuls à juger le royaume fréquentable. Les présidents Joe Biden et Emmanuel Macron ont renoué avec, qui vient aussi d’être invité au Royaume-Uni. Pourquoi attendrait-on des sportifs davantage de scrupules moraux que des politiques ?" conclut Le Monde.

Sachez que la période de transfert se conclut le 20 septembre dans le championnat saoudien. Qui compte un Diable Rouge, Jason Denayer. Romelu Lukaku est actuellement sur une voie de garage dans son club, il pourrait, qui sait, rejoindre ce championnat.

Réponse dans un petit mois.