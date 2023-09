"Rentrée politique : le grand débat des présidents"

Le Soir, histoire de mettre une date sur l’évènement, a invité l’ensemble des présidents de partis francophones. Un thème en débat : l’avenir de la démocratie. Vaste question qui – à lire l’édito du Soir – ne manque pas de réponse : "revenir sur le terrain, permettre le référendum, autoriser l’évaluation des politiques publiques, limiter les mandats, ouvrir le monde politique à la diversité. On sent que ces recettes prônées, et parfois mises en œuvre depuis des décennies ici ou ailleurs, ne suffiront pas."

Entre politique et citoyen, c’est, écrit Le Soir, un long chemin.

Politique, aussi, mais plus régionale, La Libre s’interroge sur l’état de la capitale. "Bruxelles est sale. Souffre des trafics de drogue et de l’insécurité". Se renvoyer la balle entre communes, région et fédéral est "inaudible" juge La Libre. Pour qui la situation est complexe. L’enjeu considérable et exigera des dirigeants qu’ils déplacent des montagnes pour assumer leurs responsabilités.

À noter que la Dernière Heure évoque l’entartage du président du MR, Georges-Louis Bouchez. Ce dernier porte plainte. Le quotidien lui souligne qu'"une agression sur une personnalité politique est un fait qui sort du cadre politique pour devenir un spectacle de société. Ce faisant, la scène écrase toutes les propositions de loi et de réformes".