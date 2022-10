La revue de presse : budget, tout ça pour ça

Ce discours politique d’Alexander De Croo est censé être le plus important de l’année. On n’y a pas vraiment entendu de quoi donner le sentiment de sécurité, on n’y a pas perçu que nous serions suffisamment armés pour affronter la crise des mois qui viennent, écrit De Standaard.

Pour autant, "au moins, on a sauvé les meubles" estime L’Avenir. Grâce à la taxe sur les surprofits. Et en grattant aussi un peu à gauche à droite.

Et puis, – vraiment conciliant, l’Avenir - "il n’y a rien de plus aléatoire que de prendre des décisions structurelles dans l’urgence."

Un constat, partagé par Le Soir, c’est que finalement, ce gouvernement dont on ne cesse d’annoncer la mort, s’en sort une fois de plus.

On peut y voir l’art du compromis belge. En décidant de ne pas aller trop loin, on parvient à laisser le moins de monde possible sur le bord du chemin. On peut y voir aussi sa limite : nous avons à peine pris la route. Et visiblement nous ne sommes pas près d’arriver.