La revue de presse : Budget tout ça pour 0,3% d’effort

Dommage, soupire L’Echo. Il y avait là un joli coup à jouer. On aurait pu profiter de l’exercice pour améliorer substantiellement les finances publiques. On ne l’a pas fait.

Etrange, alors d’entendre qu’il s’agit d’un effort "en demi-teinte" mais qui résulte "d’un solide bras de fer." "La copie rendue paraît modeste au regard de l’enjeu."

Pour autant, Le Soir reconnaît tout de même une force à l’exercice du moment :

Il y a peu, tout le monde trouvait normal de lâcher les vannes budgétaires pour traverser le Covid et surmonter la crise énergétique. C’est de là qu’on vient. Et certes, on en revient peut-être lentement, patiemment, obstinément. Mais ce Premier ministre poursuit son chemin. Et parfois même, atteint ses objectifs.

Budget check. Place à l’épisode suivant : "Pension et Fiscalité !"