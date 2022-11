La revue de presse : budget fédéral, erreur ou transparence ?

On pensait que la période serait importante. Significative pour l’équipe fédérale. Voyez ce qu’il en ressort, ajoute encore De Morgen.

Même si l’on laisse de côté cette question de chiffre, la crise de l’accueil est là. Inutile de se montrer moralisateur en la matière, il suffit de constater que notre pays laisse à la rue les plus vulnérables pour voir à quelle hauteur nous avons fixé la limite de l’acceptable.

Le Soir établit le même constat : "ni les condamnations de la Justice belge, ni celles de la Cour européenne des Droits de l’Homme, ni même les astreintes n’y font rien. Notre pays est dans ce domaine hors la loi. Et il s’en moque." Il en va pourtant là de la vie d’êtres humains.

Le Soir l’écrit en titre : honte pour cette Belgique multirécidiviste en la matière.