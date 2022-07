La Revue de presse : Boris is out

L’un dans l’autre, Boris Johnson est le vrai chef des conservateurs depuis six ans, écrit l’Echo, depuis le référendum sur le Brexit. Un accord qu’il a laissé Theresa May entièrement négocier avant de le conclure lui-même, souligne l’Echo. C’est à lui que le Royaume-Uni doit sa marginalisation, lui qui n’a aucun principe et aucune conviction, comme le confiait son ancien patron à l’Echo il y a quelques années…

Le partygate restera le symbole du nombrilisme de Bojo, écrit la Dernière Heure. Un homme incapable de distinguer le bien du mal, et le vrai du faux, rajoute Sudinfo… Lui, qui tombe enfin, comme Donald Trump et Benjamin Netanyhou, deux figures avec qui il partage beaucoup de points communs, d’après Libération : communication basée sur le mensonge, masculinité toxique, politique irresponsable, ajoute Libé…

C’est l’Europe entière qui pousse un ouf de soulagement après cette démission… Tant ses trois années au pouvoir ont fait d’énormes dégâts, écrit Sudinfo… Il a endommagé la démocratie, la réputation de son pays, les relations avec l’union européenne, ajoute La Libre…

L’heure est donc à la recherche d’un successeur, et d’une dignité pour le Royaume-Uni, conclut Libération.